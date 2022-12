FIORENTINA-ACF PRIMAVERA 7-0, RIVIVI IL LIVE DI FV!

44' - GOLL! 7-0 DUNCAN!! Bel tiro rasoterra dell'ex Sassuolo che insacca alle spalle di Martinelli!

43' - 6-0! GOOL VIOLA! Castrovilli firma il 6-0 della Fiorentina dopo un bello scambio con Jovic

37' - GOOL! 5-0 per la Fiorentina con Jovic!! Bel gol dell'attaccante serbo che con un destro potenta cala il pokerissimo viola.

32' - Traversa di Castrovilli! Bel tiro potente, dopo un uno due, del numero dieci viola che però stampa il pallone sulla traversa.

30' - Tenta la conclusione Jovic ma il tiro è debole e non impensierisce il portiere Martinelli.

23' - Cambi tra le file della Primavera: dentro Berti e Denes, fuori Favasuli e Distefano

16' - Altro tiro alto per la Fiorentina, questa volta a sbagliare è l'autore del 4-0 Benassi.

13' - Tanti cambi anche tra i ragazzi di Aquilani: nella seconda frazione sono entrati Martinelli, Nardi, Berti, Comuzzo.

9' - Bonaventura! Tiro dell'ex Milan dal limite che però finisce alto.

1' - GOOL! BENASSI FA 4-0! Bellissima rete per il centrocampista che dopo essere entrato in area da destra e rientrato sul sinistro ha spatato la palla all'incrocio.

0' - Fiorentina in campo con una nuova formazione:

----INTERVALLO----

45' - Finisce il primo tempo! La Fiorentina è in vantaggio per 3-0 contro la Primavera viola grazie alle reti di Bianco, Maleh e Cabral.

35' - TRIS DELLA FIORENTINA! Cabral! Cross dalla sinistra di Maleh e il brasiliano con un colpo di testa firma il 3-0!

32' - RADDOPPIO VIOLA! Dopo il vantaggio di Bianco arriva il secondo gol grazie a Maleh con un bel tiro dal limite dell'area.

29' - GOL! Vantaggio della Fiorentina con Bianco! Bel destro del centrocampista sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

24' - Cambio per la Fiorentina! Mandragora esce a causa di un problema fisico e al suo posto entra Maleh.

18' - Tiro di Cabral, dopo una bella azione di Kouame, che però viene respinto bene da Krastev.

12' - Ritmi molto bassi al Franchi tra la squadra di Italiano e i ragazzi di Aquilani.

6' - Occasione viola: Barak tira alta da buona posizione in area di rigore.

4' - Punizione dal limite dell'area a favore della Fiorentina ma Biraghi spara alto con una deviazione.

0' - Inizia l'ultima amichevole di dicembre per la Fiorentina!

11:58 - In questi istanti è in corso un minuto di silenzio per la scomparsa di Pelè.

11:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live dell'amichevole in famiglia tra la Prima squadra di Vincenzo Italiano e la Primavera di Alberto Aquilani. Per l'occasione la Fiorentina ha deciso di aprire gratuitamente il settore di Maratona, che diversi tifosi viola hanno già riempito da circa un'ora. Di seguito le formazioni che scenderanno in campo:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Bianco; Kouame, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano

PRIMAVERA (4-3-3): Tognetti; Vigiani, Biagetti, Lucchesi, Favasuli; Vitolo, Krastev, Falconi; Capasso, Toci, Distefano. All. Aquilani.