FIORENTINA, 4 ACQUISTI PRIMA DEL RITIRO DI MOENA? IL CLUB NON PERDE TEMPO

La stagione 2022-2023 deve ancora iniziare, ma la Fiorentina sta già gettando le basi per costruire qualcosa di importante. Dopo il settimo posto dello scorso campionato, Rocco Commisso e gli uomini mercato vogliono allestire una rosa competitiva per cercare di fare bella figura in campionato, ma anche in Conference League. Italiano ha chiesto di avere i rinforzi il prima possibile, per poterli allenare, conoscere e istruire sui loro nuovi compiti tattici all'interno dei suoi schemi. I nomi attenzionati maggiormente sono quelli di Rolando Mandragora della Juventus, Pierluigi Gollini dell'Atalanta, Luka Jovic del Real Madrid e Dodò dello Shakhtar Donetsk.

Per quanto riguarda il primo ormai manca solo l'annuncio ufficiale, tant'è che dovrebbe effettuare già oggi il primo tampone al Centro Sportivo Davide Astori, mentre il portiere effettuerà le visite mediche prima di mercoledì. Gli altri due affari sono un po' più articolati, ma la Fiorentina conta di chiudere in tempi brevi e proverà a mettere tutti e quattro a disposizione di Vincenzo Italiano almeno per il ritiro di Moena. Le tempistiche che il club ha in mente per quanto riguarda i nuovi acquisti testimoniano la volontà di accontentare il tecnico, nella speranza che possano migliorare ulteriormente il livello della rosa.