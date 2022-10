FIORE-INTER, L'attacco nerazzurro segna il doppio

Se da una parte la Fiorentina ha una evidente difficoltà nel gonfiare la rete, specialmente con i suoi attaccanti, in casa Inter è stato Lautaro Martinez a caricarsi sulle spalle il peso dell'intero reparto offensivo. Numeri alla mano, dei 18 gol messi a segno dai nerazzurri 4 portano la firma dell'argentino (uno su rigore) e 1 del compagno di reparto Romelu Lukaku che però ha giocato solo 3 gare in campionato, dato che non gioca dal 26 agosto. Un totale di 5 reti, da parte di due soli giocatori: tante quanto quelle dell'intero reparto offensivo della Fiorentina. Infatti in questa edizione della Serie A il capocannoniere dei Viola è l'ivoriano Christian Kouamé, con 2 reti, seguito a quota 1 dai vari Jovic, Gonzalez e Ikoné. Ancora a secco, invece, Cabral e Sottil. Situazione molto diversa per l'Inter con Correa e Dzeko che insieme hanno segnato 5 reti. Detto in altre parole, il reparto offensivo dell'Inter ha segnato 10 reti, contro le sole 5 della Fiorentina: il doppio. Un dato che risente molto anche del fatto che le due squadre giocano un calcio molto diverso. L'Inter cerca maggiormente il servizio per il compagno, come ben dimostrano i 15 assist realizzati. Fiorentina che invece è ferma a 8, quanto le reti segnate fin qui. Un altro dato sul quale riflettere in vista della delicata sfida di sabato.