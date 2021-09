FIORE-INTER 1-3, Rivivi il LIVE di Firenzeviola.it

22.42 - La Fiorentina sogna per un tempo, poi nel secondo crolla sotto i colpi dell'Inter. Buona prova della squadra di Italiano, che però dovrà anche fare a meno di Nico Gonzalez alla prossima per un'espulsione molto ingenua.

90' +3' - FINISCE QUI! Al Franchi passa l'Inter: 3-1.

90' +2' - Sanchez viene fermato da Odriozola prima che possa battere a rete. Poi Skriniar ancora una volta ad un passo dal 4-1.

90' +1' - Dragowski in uscita riesce a fermare un quattro contro zero.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

87' - Fiorentina tutta sbilanciata in avanti, Gagliardini in area appoggia per Perisic che appoggia in rete a porta vuota.

87' - GOL DELL'INTER. HA SEGNATO PERISIC.

84' - Cambio anche nella Fiorentina: esce Callejon per Duncan ed entra anche Kokorin per Bonaventura.

83' - Doppio cambio nell'Inter: entrano Dimarco e Gagliardini, escono Calhanoglu e Lautaro.

83' - Giallo per Calhanoglu dopo un intervento in scivolata su Bonaventura.

78' - ESPULSO NICO GONZALEZ! Applaude vistosamente l'arbitro dopo aver già preso un giallo per proteste. L'arbitro estrae il rosso.

75' - Erroraccio di Dragowski che regala palla a Sanchez: il cileno prende la mira non riesce a centrare la porta. Si salva la Fiorentina.

74' - Cambio nella Fiorentina: entra Saponara per Sottil.

70' - Doppio cambio nell'Inter: entrano Vecino e Sanchez, escono Barella e Dzeko.

68' - Lo stesso Lautaro colpisce di testa il corner, non centrando lo specchio della porta. Palla per la rimessa dal fondo.

67' - Altro tiro di Lautaro, questa volta da posizione defilata: palla deviata che termina fuori.

66' - Cambio anche nell'Inter: entra Dumfries al posto di Darmian.

66' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Amrabat e Odriozola, escono Torreira e Benassi.

65' - Si mangia un gol Lautaro che cicca il pallone a botta sicura su assist basso di Barella.

64' - Serie di corner per la Fiorentina che sta provando ad invertire lo spartito della gara.

62' - Giallo per Darmian dopo essere entrato in ritardo su Duncan.

60' - Benassi prova il mancino dal limite ma spara alto.

58' - Perisic tenta un tracciante dalla sinistra ma non centra la porta.

57' - Vediamo ora come reagirà la Fiorentina a questo uno-due che può spezzare le gambe dopo un grande primo tempo.

55' - Dzeko svetta a centro area e sovrasta tutti mettendo in porta il gol del vantaggio nerazzurro.

55' - GOL DELL'INTER: SEGNA DZEKO.

54' - Ancora pericolosa l'Inter con Dzeko che viene fermato in corner da Nastasic.

53' - È gol: 1-1 al Franchi.

53' - In via di valutazione la posizione di possibile fuorigioco di Darmian.

52' - GOL DELL'INTER. SEGNA DARMIAN. Azione sull'asse Dzeko-Barella che libera Darmian: l'esterno prende la mira e calcia rasoterra, battendo Dragowski. Pareggio al Franchi.

50' - Partita sempre a ritmi forsennati, con l'Inter che prova a sfruttare un errore di Dragowski ma Torreira ferma tutto. Dalla parte opposta Duncan sbaglia un filtrante in area.

48' - Spreca tutto Vlahovic! Contropiede quattro contro tre della Fiorentina vanificato dall'attaccante serbo che calcia dal limite ma spara alto.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio da parte dei due allenatori.

21.34 - Termina qua la prima frazione di gioco di Fiorentina-Inter. Viola avanti grazie al gol messo a segno da Sottil al minuto 23.

FINE PRIMO TEMPO

45'+1' - Calhanoglu prova una conclusione in caduta ma è scarsamente coordinato e impatta male. Alto.

45' - Gonzalez controlla e tira in un fazzoletto ma calcia debole e centrale. Facile per Handanovic. Un minuto di recupero.

44' - Due azioni simili per i viola, con conclusione sul fronte destro dell'attacco e Sottil che però dosa male il cross, spedendo sempre verso Handanovic.

37' - ANNULLATO IL PAREGGIO DELL'INTER! I nerazzurri avevano momentaneamente trovato l'1-1 con autogol di Nastasic su cross basso di Perisic, ma ecco la segnalazione dell'arbitro: il croato si trovava in fuorigioco. Viola ancora avanti.

34' - Gonzalez carica un mancino da fuori area che però viene partorito troppo centralmente: blocca al petto Handanovic.

30' - Occasione Inter con un calcio di punizione tirato da Calhanoglu a rientrare sul palo del portiere. Attento Dragowski, che si oppone.

23' - GOOOOOOOL! SOTTIL! Fiorentina in vantaggio! Gran recupero offensivo di Gonzalez, che scippa Skriniar e appogia a centro area per il tap-in vincente di Sottil!

21' - Primo quarto di partita in cui la Fiorentina sta facendo molto meglio. Lunga azione di ripartenza, con scarico di Sottil verso Duncan. Mancino alto, non di troppo.

19' - Tiro-cross teso di Bonaventura sulla punizione, ma allontana la muraglia di maglie difensive bianche, bordate di nerazzurro.

18' - Gonzalez scappa via a Skriniar e punta l'area, ma cade appena prima di entrarci. Fabbri non ha dubbi: ammonizione per il difensore slovacco. Punizione molto invitante per la Fiorentina.

12' - Spinge tanto la squadra di Italiano, con una sgroppata solitaria da applausi di Biraghi. Mancino in corsa sul quale è pronto Handanovic.

10' - Vola Handanovic e nega la gioia del gol a Vlahovic! Il serbo vince un rimpallo in area e conclude con il mancino alto, sotto la traversa. Vola a dire no l'estremo difensore dell'Inter.

8' - Reazione Inter su errore di Benassi in appoggio. Dzeko gira per Brozovic, che tocca in direzione di Barella. Destro deviato e calcio d'angolo.

5' - Fiorentina ancora reattiva, in pressione ultra-offensiva sull'Inter. Trova un po' di spazio Gonzalez, che prova poi a servire Vlahovic. Troppo lungo.

2' - Subito scatenata la Fiorentna! Vlahovic viene servito da Torreira: pallone che diventa buono per Gonzalez, fermato però da Handanovic in uscita! Ci prova poi Biraghi dalla distanza: palla fuori.

1' - Via! Iniziata Fiorentina-Inter.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.48 - Sarà l'Inter a muovere il primo possesso.

20.45 - I giocatori di Fiorentina e Inter sono sul rettangolo verde, hanno appena udito risuonare l'inno della Serie A. Ora saluti, sorteggio e si comincia.

Alle ore 20,45, nel programma della 5^ giornata di Serie A, scende in campo la Fiorentina nel confronto casalingo con l'Inter. In attesa dell'inizio delle danze, ecco le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

A disp. Terracciano, Rosati, Martinez Quarta, Saponara, Maleh, Terzic, Venuti, Odriozola, Amrabat, Bianco, Callejon, Kokorin, Igor.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

A disp. Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D'Ambrosio, Sangalli, Satriano.