FIORE-INTER 0-2, Rivivi il LIVE di FirenzeViola.it

22.41 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.40 - Una partita nella quale l'Inter è stata superiore. La Fiorentina si può rammaricare per la traversa di Bonaventura nel primo tempo che avrebbe potuto cambiare il corso del match. Per il resto la squadra di Prandelli ha pagato le tante assenze e quella di Conte è passata con il minimo sforzo. Tempo di guardare avanti per la Fiorentina.

90' +4' - FINISCE QUI IL MATCH! Vince l'Inter 2-0.

90' +3' - Malcuit! Calcia con il destro dalla distanza, sparando alto di poco.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

89' - Cambio nella Fiorentina: dentro Pinamonti, fuori Lukaku.

88' - Bonaventura calcia malamente con il mancino dalla distanza. Partita che si avvia oramai al termine.

87' - Kouame colpisce di testa a centro area: svetta sopra a tutti ma non direziona bene la palla che finisce alta.

82' - Cambio nella Fiorentina: esce Biraghi, entra Barreca.

81' - Giallo per Pulgar che colpisce da dietro Gagliardini.

79' - Cambio nell'Inter: esce Perisic ed entra Darmian.

77' - Lautaro! Uno-due con Lukaku e tiro ad incrociare. Deviato, esce di pochissimo a lato. Sul corner è Skriniar a colpire ma spedisce alto.

75' - Giallo per Martinez Quarta che entra in ritardo su Gagliardini.

73' - Triplo cambio nella Fiorentina: esordio per Kokorin e Malcuit, con loro entra anche Pulgar. Fuori Venuti, Vlahovic ed Eysseric.

71' - Ritmi piuttosto bassi adesso, con la Fiorentina un po' sulle gambe e l'Inter che sta pronta in contropiede.

68' - Igor chiude su Lukaku dopo una folata di Perisic.

67' - Lo stesso Dragowski manca clamorosamente l'uscita con i pugni, ma Bastoni lo grazia non centrando la porta di testa.

67' - Gagliardini! Ancora Dragowski provvidenziale con un salvataggio su colpo di testa di Gagliardini angolatissimo.

65' - Perisic! La Fiorentina si mette a zona su una punizione, l'Inter batte corto e Perisic calcia radente sull'angolo: Dragowski salva con un ottimo intervento.

64' - Occasionissima Inter, con Hakimi che parte in contropiede come un treno. Tocco al centro per Lukaku il cui tiro viene deviato provvidenzialmente da Quarta.

62' - Cambio nell'Inter: fuori Sanchez, dentro Lautaro Martinez.

60' - Giallo per Amrabat che arriva in ritardo su Barella in ripartenza.

57' - Perisic anticipa tutti su una punizione tagliata di Biraghi.

55' - ANNULLATO UN GOL ALL'INTER. Perisic scappa alle spalle della difesa ma in fuorigioco, Dragowski para sul tiro e Lukaku ribadisce in porta. Ma il gol non è valido per la posizione irregolare del croato.

52' - Veloce revisione al VAR per un presunto contatto tra Igor e Hakimi. Nulla da rilevare, gol di Perisic regolare.

51' - GOL DELL'INTER. Hakimi scappa a Igor e serve Perisic sulla linea di porta. Il croato appoggia in rete lo 0-2.

50' - Calcia con il sinistro di controbalzo Bonaventura, bloccato facile da Handanovic.

49' - Biraghi su punizione pesca Pezzella tutto solo sul secondo palo: sponda dell'argentino che però viene murata dalla difesa dell'Inter.

48' - Perde una palla sanguinosa Martinez Quarta, che poi però rimedia mettendo in corner su un dribbling di Sanchez su Pezzella. Nulla di fatto poi dal corner.

47' - Traversone di Biraghi direttamente tra le braccia di Handanovic. Ma con Kouame e Vlahovic in mezzo ora la Fiorentina ha più presenza.

45' - SI RIPARTE AL FRANCHI! Un cambio nella Fiorentina: esce Borja Valero ed entra Kouame. Un cambio anche nell'Inter: Gagliardini al posto di Vidal.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - E FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1: per ora decide una rete di Barella.

45' +1' - Lukaku! Colpisce di testa da due passi ma spara alto.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Chiusura in area di Eysseric su cross di Perisic.

44' - Eysseric! Si ritrova il pallone in area dopo uno schema su punizione, calcia subito con il sinistro ma Lukaku mura salvando l'Inter.

42' - Perisic si prende un giallo, sbagliando un intervento su Venuti sulla destra della Fiorentina.

41' - Martinez Quarta tenta un destro dai 25 metri: palla che si impenna e finisce in curva, ma buona idea dell'argentino decisamente propositivo.

40' - Vidal mura una conclusione di Bonaventura dalla distanza. Ma la Fiorentina sta giocando bene adesso.

37' - Doppia occasione pazzesca della Fiorentina! Prima Martinez Quarta si libera con un tunnel e scarica per Bonaventura che da posizione defilata fa partire una staffilata fermata solo dalla traversa. Il pallone finisce a Biraghi che calcia subito con il sinistro, sul quale salva Handanovic.

35' - Fiorentina che prova a fare un po' di gioco a centrocampo, anche se i centrocampisti della Fiorentina sono un po' lenti a svilupparlo.

31' - Schema dell'Inter da calcio d'angolo, con il pallone che viene servito a Barella al limite dell'area. Tiro a giro perfetto del centrocampista dell'Inter, sul quale Dragowski nulla può. Nerazzurri in vantaggio al Franchi.

31' - GOL DELL'INTER! Una perla di Barella.

29' - Perisic calcia al volo in area un tiro-cross allontanato da Pezzella.

28' - Biraghi spreca una buona palla servitagli da Eysseric provando il dribbling su Hakimi ma finendo per farsi carambolare la palla sul viso.

26' - Tiro di Bonaventura sul corner che viene deviato. Igor non riesce a ribadire in rete.

25' - Doppio passo e cross di Venuti. Vidal chiude in corner.

23' - Ritmi bassi dopo l'inizio ad alta intensità. L'Inter continua a gestire il pallone.

20' - Pestone di Vlahovic cadendo dopo un contrasto aereo a Bastoni, che resta a terra. Incolpevole però il serbo che chiede subito scusa.

18' - Non si intendono su una ripartenza Eysseric e Vlahovic, palla all'Inter che per adesso non sfonda.

17' - Vlahovic! Colpisce di testa su cross di Biraghi, Handanovic para. Però l'aribtro fischia un fallo in precedenza e ferma il gioco.

15' - Cross di Perisic bloccato da Dragowski, poi Eysseric conquista un ottimo fallo a centrocampo.

13' - Eysseric! Palla regalata da Vidal, il francese stoppa e calcia di controbalzo dal limite: palla fuori di pochissimo!

10' - In difesa la Fiorentina soffre, ma ha anche qualche occasione in ripartenza. Un uno-due tra Biraghi e Bonaventura termina sul fondo.

8' - Gioco fermo per una botta presa da Vidal che con un po' di scena resta a terra. Qualche istante e il gioco riparte.

6' - Miracolo di Dragowski! Barella calcia da due passi dopo che l'Inter sfonda ancora una volta sulla destra, ma il portiere polacco con una parata incredibile con la mano di richiamo salva la Fiorentina.

4' - Si fa vedere in avanti anche la Fiorentina, con Biraghi che scappa sulla sinistra e prova il cross. Palla messa in corner.

1' - Subito un'occasione per l'Inter con Barella che entra in area ma per fortuna a tu per tu con Dragowski prova il passaggio al centro. Allontana Quarta e salva i viola.

0' - SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dall'Inter, stasera in completo bianco. Tenuta viola invece per la Fiorentina.

È tutto pronto al Franchi per l'anticipo di questo 21° turno di Serie A! Fiorentina ed Inter si sfidano per una partita che potrebbe dare una sferzata al campionato. Da una parte la Viola di Prandelli, finalmente con qualche punto di distanza dalla zona retrocessione ma questa sera in grande emergenza per le assenze di tre colonne come Milenkovic, Castrovilli e Ribery (oltre al forfait anche di Caceres). Dall'altra l'Inter lanciata in campionato, vogliosa di superare il Milan in classifica e reduce dalla sconfitta di Coppa contro la Juventus. Ancora pochi minuti e tutte le domande avranno delle risposte: restate con FirenzeViola.it per seguire in diretta le emozioni della sfida!

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lukaku.