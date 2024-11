FIO-VER 3-1, Tripletta di Kean: partita chiusa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

MOISE KEAN SI PORTA A CASA IL PALLONE! De Gea recupera un pallone in area di rigore e rapidamente lancia in campo aperto l'attaccante viola, che sotto gli occhi di Spalletti, punta il diretto avversario, lo salta nettamente e poi calcia forte sul secondo palo per la bellissima tripletta che decreta così la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona: 3-1 e viola che volano in classifica e si regalano una sosta al freddo.