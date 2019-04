Finisce 3-2 per la Fiorentina il match casalingo contro l'Udinese: dopo il primo tempo terminato sull'1-1, è la Fiorentina a fare la partita e a cercare con più insistenza il vantaggio: al 51' ci prova Montolivo dalla distanza ma Handanovic blocca a terra. Pochi minuti dopo, la Fiorentina trova invece il vantaggio con Mattia Cassani che, sfruttando uno splendido cross di Pasqual, si inserisce nella difesa friulana e di testa batte Handanovic. La Fiorentina fa la partita ma al 68' è Boruc ad essere impegnato, compiendo un altro miracolo su un bellissimo tiro di Di Natale: davvero un match sugli scudi per il portiere polacco oggi. All'83' l'episodio che chiude definitivamente la partita: Benatia commette un altro fallo in area su Jovetic e altro penalty per i viola: JoJo ancora dal dischetto segna il 3-1. All'89' il gol di Torje riapre il match ma la Fiorentina si difende bene ma porta a casa tre punti meritati.