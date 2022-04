FIO-UDI, Una Viola troppo brutta: al Franchi è 0-4

Seconda sconfitta consecutiva per i viola (tre se si considera il ko in Coppa) che dopo il 2-1 a Salerno cedono il passo anche al Franchi, dove l'Udinese vince addirittura per 4-0. I viola falliscono così il secondo match point per sorpassare le romane e rischia anzi di essere a sua volta sorpassata dall'Atalanta che in serata giocherà il suo recupero, soprattutto danno l'idea di non essere più la squadra brillante e grintosa che tanto aveva entusiasmato e illuso vista fino a prima di Pasqua. Sbagliato, proprio come a Salerno, l'approccio, con un primo tempo inguardabile anche per le scelte di Italiano di mettere un centrocampo incerottato che ha sofferto la corsa e la gamba dei giocatori friulani che hanno affondato i colpi in contropiede con Pablo Mari all'11esimo e Deulofeu al 35'. Dopo l'intervallo, grazie anche ai tre cambi fatti, i viola rientrano con un altro piglio e cercano di mettere alle corde l'Udinese che però si chiude bene giocando ancora di più di rimessa, rischiando più volte di arrotondare il risultato. Ma i viola, nonostante il dominio sul piano del possesso palla non trovano l'affondo giusto nonostante qualche buona occasione. A tempo scaduto, Walace e Udogie, sempre in contropiede, trovano due da segnare nelle note, per un brutto 4-0 che punisce così la brutta prova della Fiorentina.

PRIMO TEMPO - Dopo un paio di occasioni che mettono paura a Silvestri di Piatek e Gonzalez arriva invece il gol a sorpresa di Pablo Marì che all'11' trova la corsia libera grazie agli errori di Odriozola prima e Milenkovic dopo. Al 35' il raddoppio ancora dalla destra viola: azione in contropiede di Udogie che brucia Milenkovic e tira ma trova la respinta di Terracciano che però nulla può sulla ribattuta in rete di Deulofeu. L'assalto finale dei viola porta ad paio di corner e un tiro di Odriozola che Silvestri blocca proprio sulla linea ma il risultato non cambia.

RIPRESA - Ripresa pimpante con la Fiorentina che, con tre cambi (fuori Bonaventura, Piatek e Milenkovic, dentro Maleh, Cabral ed Igor) , cerca di rimontare. Al 51' primo squillo viola sullo sviluppo di un angolo con Silvestri che però si salva ed anzi la Fiorentina rischia, un minuto dopo, su un preciso diagonale di Deulofeu che trova però un altrettanto preciso Terracciano. La Fiorentina spinge e colleziona occasioni importanti: colpo di testa di poco fuori di Quarta al 57' e occasionissima di maleh un minuto dopo che Silvestri salva in angolo. Il forcing della Fiorentina prosegue con il tentativo di testa di Gonzalez al 63', fuori di millimetri. Per l'Udinese un'occasione importante al 76' sui piedi di Molina, con Terracciano che evita il tris in angolo, ma soprattutto all'81' con Udogie che colpisce la traversa. All'89' Deulofeu sempre in contropiede fallisce di pochissimo il gol del 3-0 per i friulani. Non lo sbagliano invece Walace al 91' 3 Udogie al 95'