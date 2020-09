FIO-TOR, La decide il 10: Castro-gol e viola è prima

Finisce 1-0 per la Fiorentina la sfida del Franchi tra i viola e il Torino, con la squadra di Iachini che centra il suo primo successo in campionato e sale a quota 3 punti in classifica. Decide la rete di Castrovilli al minuto 77 su assist di Federico Chiesa. I viola meritano nel complesso il successo di oggi, contando che i padroni di casa già nel primo tempo in almeno tre circostanze hanno sfiorato la rete del vantaggio con Kouame, sui cui colpi di testa (al 20’, al 40’ e al 47’) Sirigu ha compiuto degli autentici miracoli. Nella ripresa, la Viola sale in cattedra e dopo una discesa di Chiesa imperiosa dalla destra, Castrovilli mette in rete per l’1-0 con cui si chiude la sfida. Per il Toro da segnalare solo un’incursione di Berenguer nel primo tempo e un grave errore di Zaza nella ripresa sullo 0-0 a tu per tu con Dragowki.