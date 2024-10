FIO-TNS, Tanta fatica, poi Adli-Kean: gli highlights

Finisce 2-0 al Franchi tra Fiorentina e New Saints. Una gara in cui la formazione di Palladino ha impiegato ben 65 minuti per sbloccarsi, prima che Adli non insaccasse la rete del vantaggio. Poco dopo è arrivato il raddoppio di Kean che ha chiuso i giochi, archiviando la prima gara di Conference League con i tre punti tra le mura amiche. FirenzeViola.it vi propone gli highlights del match: