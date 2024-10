FIO-TNS 2-0, Cambi decisivi: Adli e Kean regalano i 3 punti

FirenzeViola.it

Dopo un brutto primo tempo, la Fiorentina riesce a far sua la partita grazie ai cambi, con Palladino che è stato costretto a inserire tre titolarissimi come Dodo, Gudmundsson e Kean. I viola trovano il vantaggio dopo 65’ grazie ad un’azione convulsa che ha portato al tiro dal limite dell’area di Adli. Raddoppio che invece arriva tre minuti dopo grazie al tap in ravvicinato del solito Kean, che spreca l’opportunità di siglare una doppietta per un errore da matita rossa.