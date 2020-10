FIO-SAM, Gara deludente e 2° ko: è 1-2 al Franchi

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina che perde in casa 2-1 contro la Sampdoria dopo una prestazione molto deludente e inaspettata, alla luce delle prestazioni offerte contro Torino e Inter. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Iachini aveva fatto molto bene per 25’ (gol sfiorati con Kouame, Vlahovic e Biraghi), i blucerchiati sono passati in vantaggio con la rete di Quagliarella su rigore (fallo di Ceccherini molto ingenuo). Nella ripresa i viola premono e nonostante qualche rischio di troppo (incrocio dei pali di Candreva), arrivano al pareggio con Vlahovic al 72’. La gioia viola dura poco perché la Samp, dopo una rete annullata a Thorsby, trova il nuovo vantaggio con un super gol di Verre che indisturbato con un pallonetto fa 2-1. Al 95' palo di Chiesa che condanna la Fiorentina, a consacrazione del suo addio. Viola dunque a quota 3 punti dopo tre giornate: inizio più a rilento del previsto. Ora la sosta e il rush finale di mercato…