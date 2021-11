FIO-SAM 3-1, Sottil amplia il vantaggio viola al 45'

Al 45’ la Fiorentina trova il gol del 3-1 con Riccardo Sottil, al suo secondo gol in campionato: su un corner battuto corto, la palla arriva per vie centrali a Biraghi che apre sulla sinistra per Bonaventura: tiro in area del numero 5 che, dopo una deviazione, arriva al figlio d’arte che a tu per tu con Audero non può sbagliare e sigla il tris dei viola.