Arriva anche la settima rete della Fiorentina in questa nottata destinata a entrare nella storia viola: Giovanni Simeone scatta in contropiede, si presenta davanti a Olsen e mette alle spalle del portiere svedese per il gol del 7-1 che sa tanto di Manchester (la Roma qualche anno fa, con Spalletti in panchina, perse con il medesimo risultato in Champions League).