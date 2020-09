FIO-REG, Poker viola al 45': sugli scudi Ribery

Finisce 4-0 il primo tempo dello stadio Franchi tra la Fiorentina e la Reggiana, ultima avversaria dei viola a una settimana dall’esordio in campionato contro il Torino. Gara già sbloccata al 9’ con Ribery che sfrutta un controllo errato della difesa ospite e infila l’ex portiere Cerofolini per l’1-0. Il raddoppio arriva al 12’ con Chiesa (bella azione manovrata sulla destra sull’asse Kouame-Ribery) mentre al 14’ arriva il tris ancora con FR7 che si presenta a tu per tu con il portiere ospite su assist di Bonaventura e segna il 3-0. Nel finale di primo tempo, dopo un infortunio preoccupante a Biraghi, arriva pure il poker viola con Kouame che su assist di Chiesa segna il 4-0. Viola fin qui, dunque, sul velluto e con buone trame di gioco: un’ottima notizia in vista dell’inizio della Serie A.