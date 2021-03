FIO-PAR, Al 45' viola avanti 2-1 grazie ai suoi centrali

Finisce 2-1 per la Fiorentina il primo tempo dello stadio Franchi tra i viola e il Parma, con la squadra di Prandelli che al momento sta beneficiando di due gol di due difensori per tenersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica. I primi 20’ sono di una noia totale ma al 28’ sugli sviluppi di un corner Martinez Quarta realizza il suo primo gol in maglia viola. Passano 2’ e Pulgar (assist man in occasione della rete dell’ex River da corner) commette un evidente fallo di mano in piena area viola e permette alla squadra di D’Aversa di beneficiare di un calcio di rigore che Kucka trasforma con precisione. Nel finale di tempo il forcing dei viola premia i toscani che dopo una punizione di Pulgar e un traversone di testa di Pezzella trovano il 2-1 in girata con Milenkovic in area piccola.