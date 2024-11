FIO-PAF, Vittoria e 6° posto: al Franchi finisce 3-2

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Finisce 3-2 al Franchi la sfida tra la Fiorentina e il Pafos, con i viola che archiviano lo scivolone di poche settimane fa a Nicosia e centrano la terza vittoria in quattro partite in questa fase campionato di Conference League, nonostante una fase finale di gara un po’ troppo distratta. A decidere la sfida per i viola le reti di Kouame al 39’ (assist di Dodo dalla destra), il goffo autogol di Goldar al 53’ (su una bella percussione dalla sinistra di Sottil) e il tris di Martinez Quarta al 73’ (colpo di testa su assist di Kayode), intervallato dal momentaneo 2-1 cipriota siglato da Jairo al 68’ su passaggio vincente di Bruno.

La follia all’88’ di Terracciano - che regala a Jaja il pallone del 3-2 su impostazione dal basso - non preclude alla squadra di Palladino il successo, che permette a Biraghi e soci di salire a quota 9 punti in classifica nel maxi girone e di salire momentaneamente al 6° posto, in piena zona per la qualificazione diretta agli ottavi di finale del torneo (ai quali accedono, lo ricordiamo, le prime otto).