FIO-NAP 3-4, Niente rigore ai viola: fallo su Ribery

Secondo clamoroso episodio arbitrale ai danni della Fiorentina al 2’ di recupero del match col Napoli: in area di rigore viene infatti atterrato dopo un prolungato strattonamento Ribery ma l’arbitro non ravvisa gli estremi per la massima punizione in favore dei viola, mandando su tutte le furie i 33.000 del Franchi. Oggettivamente, anche in base al metro di giudizio usato da Massa per tutta la serata, il rigore si poteva concedere.