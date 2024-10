FIO-MIL 0-0, Dodo subito ammonito per fallo su Leao

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dodo è il primo ammonito della gara dopo appena 8 minuti di gioco. Il brasiliano, con l'intento di accompagnare la palla in fallo laterale, si fa fregare da Leao e conseguentemente commette fallo trattenendo l'avversario per non permettergli di entrare in area e puntare Comuzzo. Un giallo che pesa visto il diretto avversario che Dodo dovrà affrontare nel corso della partita.