FIO-LUG 2-1, Viola avanti dopo i primi 45 minuti

Si è da poco concluso il primo tempo dell'amichevole fra Fiorentina e Lugano. Dopo i primi minuti condotti dagli ospiti, da ricordare la traversa di Celar, sono i viola a fare la partita. Al 9' è Duncan a portare in vantaggio gli uomini di Italiano, con un ottimo sinistro da fuori area. Due minuti più tardi è Ikoné a raddoppiare: il francese, servito ottimamente dal giovane Amatucci, deve solo appoggiare in rete la sfera che vale il 2-0. Qualche minuto più tardi è Amoura ad accorciare il risultato per gli ospiti: il Lugano sfrutta un grave errore di Milenkovic e, Amoura, una volta davanti a Gollini non sbaglia. Nel finale del primo tempo da segnalare un'espulsione: Macek ferma fallosamente Dodo e lascia così i suoi in 10.