FIO-JUV 1-2, Rivivi il live di FV sulla Primavera

La Fiorentina viene sconfitta al Bozzi dalla Juventus di Bonetti: decisive le reti di Chibozo su rigore e Turco, entrambe arrivate nel primo tempo. I viola, sfortunati ed imprecisi per tutto il corso della gara, hanno accorciato il risultato con un rigore di Corradini ad inizio ripresa, prima di un finale di forcing in cui non hanno comunque avuto occasioni nitide per agguantare il pari.

TRIPLICE FISCHIO: la Fiorentina inizia il campionato con un risultato negativo: i viola vengono sconfitti per 2-1 in casa dalla Juventus di Bonetti, al termine di una partita equilibrata, in cui la squadra di Aquilani paga numerosi errori di concentrazione. Nonostante una palla persa da cui è scaturito il raddoppio degli ospiti, Bianco è sembrato il più in forma dei viola. Bene anche Di Stefano, ma anche la sua prestazione è macchiata da un errore decisivo (il fallo a inizio gara che ha causato il rigore per i bianconeri).

90+1'- Punizione di Bianco dalla trequarti destrrespinta senza problemi dalla Juventus per quella che potrebbe essere l'ultima chance dei viola

3 minuti di recupero.

89'- Ultimo cambio per la Juventus: fuori Hasa, dentro Mbangula.

88'- Fiorentina nuovamente pericolosa: instancabile Bianco, che a pochi minuti dalla fine riesce ancora ad andare via ad un paio di avversari e, dal fondo, a mettere un cross alto insidioso che la difesa juventina riesce a controllare non senza qualche brivido.

87'- Juventus che fa capolino nuovamente nella metà campo viola: diagonale insidioso di Omic, Fogli è attento e devia in angolo.

81'- La Juventus si copre: fuori Turco (attaccante), dentro Maressa (centrocampista).

80'- Fiorentina in costante proiezione offensiva: si gioca ad una metà campo ma i viola non riescono a costruire occasioni nitide.

76'- Dopo un alcuni minuti di forcing che però non hanno portato ad occasioni, la Fiorentina sembra abbastanza stanca; lo stesso vale per la Juve, che fatica ma comunque non concede molto dietro.

75'- Aquilani cambia qualcosa sulla trequarti: fuori Agostinelli, dentro David; esce anche Di Stefano, al suo posto Petronelli.

70'- Juventus in affanno: Iling ammonito per un fallo tattico dopo un rilancio errato di Senko.

68'- Entra Krastev, esce Ghilardi, la Fiorentina si prepara all'assalto in questi venti minuti finali.

66'- GOL DELLA FIORENTINA! CORRADINI realizza il penalty spiazzando Senko: palla sotto al sette e svantaggio dimezzato.

65'- Per la Juventus esce Chibozo,entra Citi

64'- RIGORE PER LA FIORENTINA: Toci aggancia in area e si gira in un fazzoletto, Nzuango si oppone come può ma per l'arbitro il numero 5 ospite ha toccato il pallone con la mano. Rimangono dubbi sulla decisione arbitrale ma la decisione non cambia. Rigore ed ammonizione per il difensore bianconero Sul dischetto per la Fiorentina capitan Corradini.

59'- Slalom di Egharevba in area, al momento della conclusione il numero 14 viola viene però chiuso dalla difesa bianconera.

51'- Proteste Fiorentina: Agostinelli cade in area dopo un contrasto con Hasa, l'arbitro sorvola ma i calciatori viola reclamano vivacemente un calcio di rigore.

49'- Juventus vicina al 3-0! Pasticcio dei centrali viola, pallone recuperato da Chibozo che costruisce un'azione conclusa poi da Turco con un tiro che finisce sull'esterno della rete

INIZIO SECONDO TEMPO: Squadre tornate in campo al Bozzi, la Fiorentina proverà a rimontare i due gol di svantaggio nei prossimi 45 minuti.

FINE PRIMO TEMPO: Dopo 45 minuti generosi ma ricchi di errori (due dei quali hanno causato le reti della Juventus) la Fiorentina si trova sotto 2-0 in casa. Punteggio severo, visto che, ai punti, la Fiorentina avrebbe forse meritato il pareggio. Decisive le incertezze di Di Stefano in occasione del rigore per i bianconeri in avvio e la palla persa da Bianco a pochi minuti dall'intervallo. Errori a parte, sono proprio Di Stefano e Bianco i più positivi in casa viola: la Fiorentina ha sofferto dopo il vantaggio di Chibozo, ma è uscita nella parte centrale della prima frazione, sfiorando a più riprese il vantaggio.

45'- Un minuto di recupero in questo finale di primo tempo.

44'-RADDOPPIO JUVENTUS: Bianco perde un pallone banale sulla trequarti difensiva, Nzouango approfitta dell'errore e dalla sinistra mette al centro un cross basso, Turco riceve il pallone all'altezza del dischetto, con una finta elude il difensore e con un sinistro a giro supera Fogli. 2-0 Juventus al Bozzi.

43'- Turco impegna Fogli: conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore fiorentina, il numero uno di casa devia in angolo.

39'- Sostituzione forzata in casa viola: Munteanu è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico (probabilmente scaturito nell'occasione da rete di qualche minuto prima), al suo posto entra Toci.

37'- Doppia occasione per la Fiorentina: qualche secondo dopo la palla-gol capitata a Munteanu, l'occasione del pari è sulla testa di Di Stefano, che taglia al centro e su un cross dalla destra colpisce di testa ma viene murato dal diretto marcatore, che in contrasto cancella la conclusione del numero sette viola.

36'- Chance per Munteanu! L'attaccante di casa viene innescato in area un involontario retropassaggio errato di Chibozo, il rumeno non riesce però a difendere palla per liberarsi al tiro e viene chiuso al momento della conclusione in porta

31'- Bianco ed Agostinelli provano a dare la scossa ai viola: sembra passato il momento più difficile per la squadra di Aquilani che, metabolizzato lo svantaggio, ha ripreso a giocare, sfruttando gli strappi palla al piede dei due centrocampisti, tra i migliori in campo per ora

26'- OCCASIONE FIORENTINA! Secondo calcio d'angolo consecutivo per i viola: Senko anticipa in uscita di pugno Egharevba, il pallone schizza al limite dove Frison conclude al volo di destro, il portiere juventino è bravo a recuperare la posizione ed a bloccare il tiro del numero cinque di casa.

17'- Fiorentina che sembra aver subito il gol preso in avvio: viola imprecisi e fallosi in questo frangente di gara.

13'- VANTAGGIO JUVENTUS: CHIBOZO realizza il rigore superando Fogli, che tocca solamente la conclusione centrale dell'attaccante della Juventus ma non riesce ad impedire la rete

12'- CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i bianconeri Di Stefano entra in contrasto in ritardo su Hasa, l'arbitro indica subito il dischetto. Chibozo si incaricherà della trasformazione.

7'-Buona Fiorentina in avvio: Bianco subito nel vivo del gioco, Kayode pericoloso con un cross in area su cui esce in presa alta il portiere ospite Senko.

2'- Il primo tiro in porta è della Juventus: Chibozo dal limite impegna Fogli in una parata piuttosto agevole.

PARTITI! Al Bozzi inizia il campionato Primavera per la Fiorentina!

16:27- In casa viola tanta attesa per Agostinelli e Bianco, centrocampisti che partono titolari nell'undici di Aquilani e che durante l'estate hanno svolto la preparazione con la prima squadra.

16:25- Esordio subito complicato per i viola, che nell'ultima stagione hanno vinto sì l'ennesima Coppa Italia ma hanno faticato non poco in campionato e che si trovano di fronte la formazione guidata da Andrea Bonatti, una delle favorite per lo scudetto. Ecco gli undici scelti dai due tecnici:

FIORENTINA: Fogli; Gentile, Ghilardi, Frison, Corradini, Di Stefano, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Egharevba, Kayode. A disp.: Dainelli, Larsen, Petronelli, Favasuli, Falconi, Gori, David, Amatucci, Rocchetti, Krastev, Barducci, Toci. Allenatore: Aquilani.

JUVENTUS: Senko, Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Hasa, Bonetti, Iling, Muharemovic, Chibozo, Turco. A disp.: Scaglia, Daffara, Citi, Elefante, Rouhi, Doratiotto, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Galante, Strijdonk, Maressa. Allenatore: Bonatti.

Tempo di esordio anche per la Fiorentina Primavera: tra pochi minuti (fischio d'inizio alle ore 16:30, diretta su Sportitalia) la formazione di Aquilani debutterà in campionato contro la Juventus. Qui su FirenzeViola.it potrete seguire la diretta testuale della sfida tra viola e bianconeri.