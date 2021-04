FIO-JUV 0-0, Prima chance viola: Szczesny si salva

Prima occasione da gol al 12’ per la Fiorentina: palla persa da Ronaldo e riconquistata da Ribery che fa partire un contropiede tre contro due, la sfera arriva a Vlahovic che si presenta a tu per tu con Szczesny che prende sia la palla che il giocatore in area bianconera ma non ci sono gli estremi per il rigore. Si resta sullo 0-0.