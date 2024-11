FIO-HELLAS, Come e dove seguire la gara del Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ultimo match prima della sosta per Fiorentina ed Hellas Verona. Al Franchi si scende in campo alle 15 di oggi pomeriggio, con viola e scaligeri che si preparano a darsi battaglia per i tre punti in palio circondati da un clima di non ostilità come da tradizione, visto lo storico gemellaggio che accomuna le due tifoserie. La partita sarà trasmessa in tv sui canali di Dazn ma come sempre, FirenzeViola.it fornirà ogni aggiornamento dal pre al post gara, con tanto di cronaca testuale. Mentre su Radio FirenzeViola il racconto del match direttamente dal Franchi.