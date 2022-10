FIO-HEARTS, Finisce 5-1 al Franchi: ottima prova

Finisce 5-1 per la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella sfida valida per la quarta gara del girone, contro gli Hearts. Un primo tempo a senso unico chiuso sul risultato di 4-0: la Fiorentina ha dilagato grazie alle reti di Jovic, in apertura di marcature, di Biraghi su punizione, e in seguito di Barak e Nico Gonzalez. Solo una piccola sbavatura difensiva stava per portare gli scozzesi in vantaggio quando il risultato era ancora in parità: il palo ha salvato la squadra di Italiano.

Nel secondo tempo un errore in apertura regala una piccola soddisfazione agli Hearts che trovano la rete del 4-1 con Humphrys. Normale amministrazione poi per la Fiorentina che trova anche la manita: doppietta personale per Nico Gonzalez che trasforma il rigore conquistato bene da Saponara. Tutto troppo facile per la squadra di Italiano che sale a quota 7 punti nel girone dietro al solo Basaksehir che rimane primo con 10 punti, considerata la vittoria di stasera contro l'FS Riga.