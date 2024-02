FIO-FRO, Vendita biglietti a rilento: non più di 23mila

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante i proclami sui social e l'appello di tecnico e dirigenza a restare uniti e vicini alla squadra, la prevendita in vista di Fiorentina-Frosinone procede a rilento. Non dovrebbero essere più di 22-23mila i tifosi presenti, un dato in linea con le medie stagionali a ribasso rispetto all'ultima annata. CLICCA QUI per leggere la notizia completa di FV.