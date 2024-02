FIO-FRO 3-0, M.Quarta fa tris di testa: la GLT conferma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al 43’ la Fiorentina trova il meritato gol del 3-0: a segnarlo ci pensa Martinez Quarta che con un stacco imperioso di testa imperioso sugli sviluppi di un corner battuto da Biraghi batte per la terza volta in partita Turati. La palla, battuta sulla traversa e poi finita in gol, è stata certificata come rete valida dalla goal line technology visto che inizialmente guardalinee e arbitro non avevano convalidato il punto del tris.