FIO. FEMM, Dove vedere la sfida di Champions al Wolfsburg

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Serata di gala per la Fiorentina: stasera il Viola Park apre le porte per la prima partita di Champions nel nuovo impianto. Si gioca Fiorentina Femminile-Wolfsburg, gara d'andata dei playoff per l'accesso ai gironi di Champions League (ritorno fra una settimana in Germania). Sfida proibitiva per le ragazze di De la Fuente che, reduce da una super partenza di stagione (eliminate nei turni preliminari precedenti Brondby e Ajax, battuto nel weekend il Milan) devono superare uno dei giganti del calcio femminile, il Wolfsburg finalista della scorsa edizione.

Gara che darà una sterzata decisa, in un senso o nell'altro, all'annata delle viola. Si parte alle ore 20, allo stadio Curva Fiesole (Viola Park) per un match che potrete seguire su Dazn o sul canale YouTube della Fiorentina.