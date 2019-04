Mancano ormai pochi minuti al calcio d'inizio di Fiorentina-Empoli, sfida valida per gli ottavi di finale della 64° edizione della Viareggio Cup. Le squadre sono già scese in campo per effettuare il riscaldamento. Nella Fiorentina confermata l'assenza di Acosty, che verrà sostituito da Baccarin.