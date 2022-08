FIO-CRE 0-0, Sottil e Jovic fanno le prove di gol

All'11 la Fiorentina trova tre occasioni per andare in vanatggio. La prima è di Sottil, la palla sembrava poter finire in rete su una sua accelerazione ma la palla è di poco fuori. Non passa un minuto che Jovic testa i riflessi del difensore che lo mura al foto finish in corner. Sullo sviluppo dell'angolo ancora Jovic vicinissimo al gol, Radu allontana.