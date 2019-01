FIO-CHI 1-3, Viola sconfitti. Rivivi il live di Firenzeviola

La Fiorentina è stata sconfitta in casa per 3-1 dal Chievo che lotta per la salvezza. Gli scaligeri sono stati bravi infatti ad andare in vantaggio con Zuelli all'11' del primo tempo e a tornarci subito dopo il momentaneo pareggio di Meli (al 22') dopo appena 7 minuti. Con la Fiorentina che non è riuscita ad ingranare e a sfruttare le giocate di Vlahovic e Montiel, il Chievo ha trovato coraggio e l'autogol di Gillekens in avvio di ripresa ha permesso ai gialloblù di amministrare il doppio vantaggio. Un vero peccato per i baby viola, stanchi e distratti forse dalla bella vittoria in coppa contro la Juve.

45' - FINITA!

45' - Ancora un'occasione del Chievo con Ecruz che rischia il poker ma Ghidotti ci mette le mani

39' - Mezzo pasticcio di Gillekens su Rovaglia, rimedia Antzulas.

29' - Cambio viola: esce Lakti, entra Gorgos

25' - Ancora troppa poca Fiorentina in campo: il Chievo in contropiede rischia sempre di segnare

17' - Doppio cambio per i viola: dentro Kukovec e Fiorini, fuori Meli e Hanuljak

9' - Finisce sul taccuino dei cattivi anche Lakti, per una brutta entrata su un giocatore del Chievo

6' - Giallo per Simonti per fallo su un avversario

2'- AUTOGOL DELLA FIORENTINA. Sbagliato stop di Gillekens con la palla che si impenna e finisce alle spalle di Ghidotti

1' - Inizia la ripresa: fuori Maganjic, dentro Simic

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: una brutta Fiorentina è sotto 2-1 dopo 45' contro il Chievo Verona

45' - Assegnato 1' di recupero

37' - Il Chievo sfiora il terzo gol con una clamorosa rovesciata di D'Amico che però non impatta bene il pallone

32' - La Fiorentina sfiora di nuovo il pari con una bella discesa sulla sinistra di Montiel: cross al centro dove non arriva Vlahovic

29' - CHIEVO DI NUOVO AVANTI! Bertagnoni su calcio d'angolo sfrutta una corta respinta della difesa e mette dentro per l'1-2

22' - GOL DELLA FIORENTINA! MELI! Bellissimo diagonale del numero 11 sul secondo palo e palla in rete per l'1-1

17' - Prova a reagire la Fiorentina ma il Chievo si copre bene in difesa

11' - GOL DEL CHIEVO! Zuelli con un tiro dalla distanza molto bello trafigge Ghidotti per lo 0-1

4' - Parte meglio il Chievo che non sfrutta un clamoroso contropiede 2 vs 1 con Bertagnoli: salva tutto Antzoulas

1' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola, Chievo con la tenuta gialla

Prima giornata del girone di ritorno per la Fiorentina Primavera, che dopo la scorpacciata di gol di mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus (4-3 sui bianconeri e qualificazione alle semifinali) oggi al Bozzi ospita il Chievo Verona. Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina: Ghidotti; Ferrarini, Gillekens, Antzoulas, Simonti; Lakti, Hanuljak; Meli, Montiel, Maganjic; Vlahovic. All. Bigica.

Chievo: Caprile; Pavlev, Ndrecka, Zuelli, Kaleba; Martires, Tuzzo, Karamoko; Rovaglia, D’Amico, Bertagnoli. All. Mandei.

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore.