FIO-BEN, Quanta noia al Franchi: brutto 0-0 dopo 45'

Noiosissimo 0-0 allo stadio Franchi al termine dei primi 45’ tra la Fiorentina e il Benevento. Nessuna occasione da gol da segnalare per entrambe le formazioni, se non una normale parata di amministrazione di Montipò in avvio su un colpo di testa di Kouame (che comunque è stato uno dei peggiori in campo). Bene la difesa viola, inesistente invece l’attacco in particolare con Vlahovic. Da segnalare già il primo cambio per Prandelli: si è fatto male Ribery, dentro Saponara. Ma per ora la gara è bloccata.