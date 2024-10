"FINALMENTE" DODO. IL PUNTO SUL RINNOVO E SUL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il pendolino della Fiorentina risponde al nome di Domilson Cordeiro dos Santos, per tutti Dodo. Un calciatore arrivato a Firenze con tante aspettative visti gli interessi su di lui di grandi club europei, in un'operazione che vide la Fiorentina brava a sfruttare le contingenze e le difficoltà dello Shaktar dopo lo scoppio della guerra contro la Russia: come noto, solo un anno prima il club ucraino aveva rifiutato pacchi di milioni dal Bayern, mentre la Fiorentina riuscì ad accaparrarsi i talenti del brasiliano con 15 milioni più 3 di bonus. Una cifra importante per il club viola ma molto meno per un calciatore come Dodo che però fino a questa stagione aveva vissuto tanti alti e bassi, culminati col terribile infortunio della scorsa stagione che lo ha tenuto lontano dai campi per mesi. La fiducia della Fiorentina non è mai vacillata e anche nel finale dell'annata Dodo era già riuscito a riprendersi il suo spazio, prima di diventare una colonna del nuovo progetto targato Palladino.

I numeri dell'esterno

In campo Dodo ha ricoperto sia il ruolo di esterno nell'iniziale 3-4-1-2 che quello di terzino nell'attuale difesa a 4, risultando quasi sempre tra i migliori in campo soprattutto nella striscia di risultati dalla Lazio in poi. È stato tra i pochi a emergere anche nelle partite peggiori della Fiorentina e anche per questo ha costretto Kayode a guardarlo sgroppare sulla fascia, ristabilendo delle gerarchie che non erano così chiare in estate. Il fatto che Dodo ha giocato tutte e 7 le partite della squadra viola in Serie A è un segnale piuttosto chiaro della fiducia che anche Palladino ripone nel classe '98. Ora manca solo ritrovare quel gol che con la maglia viola ha segnato solo una volta in un 5-0 alla Sampdoria dell'aprile 2023. Per gli assist si sono visti invece grandi passi avanti con 1 passaggio decisivo messo a segno in stagione e tanti cross sulla testa di Kean non sfruttati a dovere dall'attaccante.

Il rinnovo e il ruolo da capitano

Mentre c'è chi prevede per Dodo una promozione addirittura a capitano (LEGGI i risultati del sondaggio), lui sogna già il rinnovo con la Fiorentina per prolungare ulteriormente l'accordo che attualmente scade nel 2027, e lo ha detto anche pubblicamente in un'intervista di fine settembre. Il club viola dal canto suo è tranquillo e non ha intenzione di forzare la mano per trovare subito il rinnovo, conscio di avere ancora del tempo per prolungare il contratto. Ma Dodo-Firenze è ormai un binomio che funziona ed è probabile che nel corso dei prossimi mesi anche su questo fronte si possa muovere qualcosa. Lo ha detto anche Tomovic a Radio Firenzeviola: "Finalmente la Fiorentina ha trovato un terzino destro". Ora è il momento di non farselo scappare.