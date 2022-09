FIGURACCIA TURCA, SERVONO SCUSE DA CHI CI HA PORTATO A QUESTO

“Voi fiorentini sapete solo parlare e non fate niente” diceva alcuni giorni fa il signor Commisso attirandosi la simpatia di un popolo intero e credo che oggi dovrà tapparsi le orecchie perché parleremo tanto e diremo cose che certamente non gradirà, come noi non gradiamo quello che abbiamo visto ad Istanbul e tanto altro in precedenza. Verrebbe da dire che era tutto prevedibile, che la rosa non è all’altezza di quella dello scorso anno, che inevitabilmente l’allenatore ha a disposizione un gruppo che non riesce a seguirlo per chiare carenze (ultimi arrivati, calciatori che non giocavano regolarmente da tempo) e forse anche Italiano qualche colpa comincia ad averla, ma mai quanto chi ha ridotto la nostra squadra ad un’accozzaglia di gente senza stile, senza orgoglio e senza anima. E poi Pradè era “incazzato” per l’operato dell’arbitro di Bologna! Facile scaricare le colpe sugli altri, mentre dovrebbero fare tutti una sana autocritica, cosa impensabile per la nostra dirigenza, e dire che forse non è stata allestita una squadra che possa lottare su tre fronti…di questo passo nemmeno su uno solo!

È mai possibile rovinarsi con le proprie mani? Facciamo tanti di quegli errori che ci costano le partite e punti importanti. Al Dall’Ara i gol sono partiti da svarioni dei nostri difensori centrali, in Conference Barak aprì la strada al pareggio del Riga e ieri Gollini si mette a fare il giocoliere come se fosse al circo (ma su tutti i gol c’è del suo) e ci fa castigare. E mai si è vista una reazione, mai un’azione che ci abbia fatto sussultare (confesso che non ho visto il primo gol dei turchi perché mi ero addormentata), encefalogramma piatto. Certo se ci aspettiamo che risolvano la partita i nostri attaccanti, si muore di stenti! Prima Cabral e poi Jovic non hanno dato notizia di sé, Saponara e Ikonè idem e per il francese i bonus sono finiti perché ho la sensazione che si giochi con uno in meno con lui in campo. La prossima in Europa comunque la salta visto che si è fatto pure espellere, tanto per dare un segnale della sua presenza. Se potesse servire, fate vedere a questi giovani il gol fatto da un ragazzo di 41 anni in E.L., che gioca nel Betis e si chiama Joaquin.

In difesa poi siamo riusciti a far giocare centrale Amrabat, rinnegando la trovata di valorizzare Ranieri in quel ruolo visto che è rimasto in panchina, sui terzini stendiamo un velo pietoso ma, come ho già detto, l’Oscar del fenomeno va a Gollini.

Purtroppo non trovo parole che mi confortino, non riesco a vedere la luce in fondo al tunnel perché con una società che pensa solo a monetizzare dai suoi calciatori migliori, che si arrabbia con tutto e tutti, che polemizza anche sull’aria che respira a Firenze credo sia difficile trovare la soluzione che possa rimettere la Fiorentina sulla buona strada. Confido ancora nel Mister, ribadendo che se ha accettato questo mercato è un folle pure lui, ma ho la sensazione che qualcosa si sia rotto (oltre agli attributi di tutti i sostenitori viola) e se si dovesse uscire dalla Conference sarebbe una mazzata terribile perché questi ragazzi sono molto fragili sia tecnicamente che psicologicamente.

Però io non sono una psicologa ma una tifosa e non ce la faccio ad essere buona a tutti i costi perché ritengo che, anche con le assenze e con questa formazione, la Fiorentina era obbligata a fare di più anche per rispetto a quei valorosi che si sono spinti fino in Turchia per sostenerla. Invece di offendere i fiorentini sarebbe il caso, forse, di scusarsi per quello che ci state facendo subire.

Non so come riusciremo a superare questa mazzata e domenica c’è di nuovo il campionato. Sicuramente la paura di sbagliare, di non fare gol e risultato non aiuta ma che si diano una scrollata, perché si sta prendendo una china molto pericolosa della quale sapremo chi ringraziare.

La Signora in viola