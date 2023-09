FERROVIA IN PARTE GRATIS E TANTI GIOVANI TIFOSI VIOLA ATTESI: CON LA DEA OBIETTIVO RIALZARSI INSIEME

FirenzeViola.it

Nonostante la sosta delle Nazionali, che terrà la Fiorentina lontana dal campo di gioco per circa due settimane, la testa dei tifosi viola e del mondo gigliato è già rivolta alla sfida contro l’Atalanta, la prima dopo questo breve stop che, dopo un primo tour de force non indifferente, serviva e non poco ai ragazzi di Vincenzo Italiano. Ancora rimasta in gola la batosta di San Siro, adesso l’obiettivo della Fiorentina è quello di ripartire e rialzarsi insieme ai propri tifosi. Mettendo da parte la gara contro il Rapid Vienna, quella di domenica prossima sarà la seconda partita tra le mura amiche del Franchi. Visto anche l’orario agevole (18:00), le presenze dovrebbero raggiungere quota 30 mila senza problemi.

E per incentivare i tifosi viola a venire allo stadio la società viola ha deciso, nelle ultime ore, di mettere pressoché gratis (o veramente a poco prezzo) la Curva Ferrovia. Si parte dalla riduzione “Generazione Viola”, che presenta il prezzo del tagliando a 10 euro (“Promozione attiva nel settore Curva Ferrovia in tutte le fasi di vendita e disponibile con l’acquisto di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card”), fino ad arrivare alle riduzioni Under 14 e Under 6 che portano il biglietto ad essere gratis (chiaro l’intento di portare tanti giovani e giovanissimi tifosi viola allo stadio). Mentre per quanto riguarda la Curva Fiesole, con queste due ultime riduzioni citate il prezzo dei biglietti è di 10 euro per l’Under 14 e di 2 euro per l’Under 6.

Mentre per quanto riguarda la vendita di biglietti in generale, visto ancora la settimana e più che deve passare, il tutto procedente abbastanza a rilento ma comunque nella norma.