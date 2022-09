FERRARINI, Tutto fatto per il passaggio al Monza

Altro colpo in uscita per la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sarebbe tutto fatto per il passaggio di Gabriele Ferrarini al Monza. Il classe 2000 passerebbe alla squadra lombarda in prestito con diritto di riscatto. La Fiorentina si riserverebbe però l'opzione per controriscattare l'esterno difensivo.