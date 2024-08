FEMMINILE: VITTORIA NELL'ULTIMA AMICHEVOLE. ORA SI FA SUL SERIO

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

Si è concluso con un'altra vittoria per 4-1 contro il Como in amichevole il pre-campionato della Fiorentina Femminile. Si contano ora i giorni che attendono l'esordio nel massimo torneo italiano della formazione gigliata che scenderà in campo venerdì sera al Viola Park contro il Napoli. Un buon inizio sarebbe il modo migliore per gettarsi dietro le voci che hanno contraddistinto l'estate viola. Sembra inoltre difficile che la Fiorentina decida di operare nuovamente sul mercato. Pertanto la rosa che ha attualmente a disposizione Sebastian De La Fuente sarà quella con cui dovrà competere sui tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League.

Cosa ci dicono le amichevoli disputate sin qui dalla Fiorentina Femminile? Sicuramente, in primis, che i nuovi innesti si stanno integrando molto bene e, qualcuna di loro, ha già avuto modo di prendere confidenza con il goal. La Fiorentina è sicuramente pronta per affrontare la Serie A ma lo stesso non si può dire per quanto concerne l'avventura europea. L'assenza di una vera e propria amichevole internazionale non ha dato possibilità di testare quale sia il livello che la Fiorentina Femminile abbia raggiunto. Di conseguenza, sarà il mini torneo preliminare di Champions a confermare se la dirigenza ha operato bene o se effettivamente è mancato qualcosa per alzare il livello del gruppo. Le voci che emergono dalle stesse calciartici per mano dei media ufficiali, parlano di una rosa molto coesa e pronta a lanciarsi verso obiettivi di alta classifica. C'è fiducia nei propri mezzi e molta voglia di fare bene. Ma anche le avversarie della Serie A Femminile, soprattutto quelle della top 5, non sono state certo a guardare. L'Inter quest'anno sarà sicuramente più agguerrita e conta sull'esperienza di una serie di innesti di altissimo livello provenienti dall'estero. La Roma – come anche dimostrato nell'amichevole giocata proprio contro le gigliate – rimane la squadra da battere con la Juventus che ha apportato dei cambiamenti significativi pur senza rinunciare a quel pizzico di imprevedibilità che la rendono comunque difficile da affrontare e da battere.

La Fiorentina vivrà una prima parte di campionato degna di una montagna russa. Partenza abbordabile contro il Napoli per poi far visita al Milan in trasferta. Si ritorna al Viola Park contro la Sampdoria prima di affrontare la trasferta di Torino contro la storica rivale di sempre. Mettere più punti possibile in cassaforte sarebbe l'inizio migliore per far capire che la Fiorentina c'è e farà un campionato di livello per ottenere almeno la seconda qualificazione europea consecutiva. Il tempo delle chiacchiere e delle ipotesi è finito. La parola passa ora al campo – il giudice supremo – il quale svelerà se nel corso dell'estate la Fiorentina ha lavorato bene o meno.

Intanto, a livello giovanile, la Primavera ha disputato la prima amichevole pre-stagionale contro il Pietrasanta vincendo con un roboante 7-1. Sugli scudi l'esterno Giulia Ciabini autrice di una tripletta. Ottime impressioni anche da alcuni dei nuovi innesti provenienti dalla Roma. Ed è confermata anche la presenza in rosa di una calciatrice finlandese che dunque è stata tesserata dalla Fiorentina e che disputerà il campionato Primavera Femminile con la casacca viola indosso. Non avendo notizie su quello che sarà il proseguimento del pre-campionato delle Under 19, possiamo teorizzare che la compagine di Melani disputerà almeno un altro paio di amichevoli prima di esordire in campionato il prossimo 15 di settembre nel derby in casa contro l'Arezzo Calcio Femminile. Per Melani è l'ultimo treno: se non raggiungerà le final four il suo probabile addio alla panchina della Fiorentina Femminile Primavera sarà scontato. Un obiettivo che la società non può permettersi di fallire per dare uno slancio al settore giovanile che negli ultimi anni è stato fermo ed ha visto il sorpasso persino di altre compagini nate dopo la Fiorentina.