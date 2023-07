FEMMINILE: PROSEGUE IL RITIRO AZZURRO IN NUOVA ZELANDA. MERCATO, ANCORA NESSUN INNESTO E CAOS SU PERMANENZE E USCITE

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Prosegue ad Auckland, capitale della Nuova Zelanda, la preparazione che porterà le Azzurre di Milena Bertolini all’esordio nel Mondiale di calcio femminile d’Oceania. L’inizio della rassegna è prevista tra meno di dieci giorni ma per vedere la prima uscita della nostra selezione nazionale occorrerà aspettare la mattinata del 24 luglio. Sarà l’Argentina la prima sfidante di questa inedita Coppa del Mondo, e una vittoria indirizzerebbe subito il percorso sui binari giusti per quanto concerne il superamento del girone. Intanto però c’è ancora molta strada da fare e molto da lavorare. Dopo essersi trasferite dall’altra parte del pianeta, le calciatrici della CT Milena Bertolini hanno dovuto far fronte anche ad un radicale cambiamento climatico. In Oceania infatti è in pieno svolgimento la stagione invernale, mentre in Italia l’estate comincia a farsi pesantemente sentire. Spente le voci e le polemiche su quella che è stata la rosa selezionata dall’attuale Commissario Tecnico azzurro, ora non rimane altro che aspettare e fare il tifo per un’Italia che ha raggiunto la sua seconda partecipazione consecutiva ai Mondiali di categoria.

Intanto a Firenze impazza sui social l’hashtag #chisicompra, e coinvolge anche la squadra femminile. Vi abbiamo a più riprese parlato dei tre innesti che si aggregheranno ufficialmente alla formazione gigliata la prossima stagione. Ma non è ancora arrivata minima traccia di quei colpi di mercato in grado di far lievitare le ambizioni della squadra e riaccendere la passione del tifo dopo due annate piuttosto complicate. Voci di corridoio parlano di una Fiorentina molto attenta ai mercati esteri. In particolare la dirigenza della femminile guarda con grande interesse a Francia, Germania e Stati Uniti. Al momento non vi sono indiscrezioni legate a nomi o a profili già individuati. La sensazione è che la società annuncerà i nuovi innesti a partire dalla fine di luglio fino ad arrivare ai primi giorni di agosto.

Intanto la Fiorentina è l’unico club tra le prime cinque della classe della scorsa stagione a non aver annunciato nessun nuovo arrivo. Non diversa è la situazione delle uscite. Attualmente la Fiorentina è certa di aver perso solamente Federica Cafferata, passata alla Juventus e, a parte i rinnovi di Schroffenegger e Tortelli, non c’è alcuna certezza di quello che sarà il futuro di molte atlete che sono in bilico. A parte Monnecchi, il cui destino è andare a giocarsi le sue carte in prestito la prossima stagione, c’è ancora incertezza sui profili di Longo, Kajan, Erzen, Jackmon, Zamanian, Huchet e Tucceri Cimini. Proviamo a fare chiarezza basandoci su quel poco che si è riusciti indirettamente a captare.

L’ungherese arrivata la scorsa estate dall’OL Reign si è sicuramente dimostrata all’altezza di indossare la casacca gigliata, seppur abbia vissuto momenti di discontinuità nel corso dell’annata fino a farla relegare in panchina nella parte finale della poule scudetto. I dirigenti della società americana, in una intervista effettuata lo scorso anno dopo la cessione a Firenze dell’attaccante, hanno affermato di volerne seguire le prestazioni per decidere eventualmente se riportarla o no negli States. Per ora, il Reign non sembra fortemente voglioso di riportare Kajan oltreoceano, cosa che potrebbe permettere alla ragazza di rimanere a Firenze un’altra stagione o di giocare sempre in Europa ma in un’altra squadra e la stessa calciatrice non ha mostrato alcuna volontà di volersene andare da Firenze, ma rimane comunque un velo di mistero su quello che sarà il suo futuro.

Stessa cosa vale per Miriam Longo; l’attaccante ex Milan non ha nascosto di trovarsi divinamente nel capoluogo fiorentino e di aver ritrovato smalto e goal (oltre alla maglia Azzurra) in viola. Per quanto riguarda lei però è il Milan ad avere la proprietà del cartellino e si vocifera che le società continuino a trattare. In alcuni giorni si ha l’impressione che Longo sia destinata a restare in viola, in altri invece danno per imminente il suo ritorno in rossonero.

Sembra giunta al termine invece l’avventura in viola per i due terzini Jazmine Jackmon e Kaja Erzen. Sia la statunitense che la slovena dovrebbero lasciare Firenze nel corso dell’estate.

Annahita Zamanian invece è arrivata in prestito lo scorso gennaio dalla Juventus. Con la maglia gigliata addosso ha realizzato tre goal e diversi assist, giocando alcune gare anche ad alto livello. Tuttavia le sue prestazioni non sembrano aver convinto la governance gigliata che avrebbe fatto sapere alla Juventus di non volerla riscattare. Differenti invece sono i casi Huchet e Tucceri Cimini; entrambe le giocatrici hanno avuto infortuni molto gravi e sono tutt’ora di proprietà della squadra viola. La centrocampista francese, che comunque sembrava in procinto di lasciare la Toscana prima del grave problema medico, dovrebbe essere a disposizione del nuovo tecnico De La Fuente a partire dal prossimo ritiro. La sua permanenza non sembra essere in discussione. Stessa cosa vale per Linda Tucceri Cimini – acquistata dal Milan nel passato mercato invernale – che però tornerà a disposizione del nuovo coach solo a partire dal 2024.

Come abbiamo visto dunque, non ci sono certezze né sulle entrate né tantomeno sulle uscite. A metà del mese di luglio il mercato della Fiorentina Femminile è lontano dall’essere completato. Ma la pazienza dei tifosi si sta lentamente esaurendo. Non è da escludere un accelerazione sul fronte entrate/uscite nel corso del Mondiale, con i sostenitori del calcio femminile che terranno un occhio aperto sulla manifestazione in Oceania e un altro sui movimenti del mercato viola.