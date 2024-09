FEMMINILE: JANOGY E BONFANTINI PER DIMENTICARE LA CHAMPIONS LEAGUE

Fonte: A cura di Stefano Berardo

Lo avevamo detto chiaramente, la sfida di Champions League tra Fiorentina e Wolfsburg era proibitiva. Quello che certo non ci saremmo immaginati è che la squadra viola si squagliasse come neve al Sole e subisse un’imbarcata così pesante che sa di vera e propria umiliazione. Sette goal incassati sono pesanti ma fortunatamente le gigliate hanno sfogato tutta la loro rabbia e frustrazione per il risultato infrasettimanale di martedì scorso sommergendo di reti la povera Sampdoria. Il ritorno in campionato, dopo la bella uscita vincente al Vismara contro il Milan, è di grande stile. Le viola di De La Fuente mettono sin da subito sotto la compagine blucerchiata e dopo dieci minuti sono già avanti con Janogy. A rendere il risultato più pesante per le liguri ci hanno pensato poi nuovamente l’attaccante svedese assieme ad Agnese Bonfantini. Per la calciatrice ex Juventus e Inter si tratta della prima doppietta in maglia viola e dei suoi primi goal nel massimo campionato nostrano. L’esterno era andata in rete in Europa decidendo il match d’esordio nel mini torneo di qualificazione contro il Brondby.

La Sampdoria non ha mai dato segno di poter mettere in difficoltà la Fiorentina che ha continuato ad attaccare e a giocare nonostante la rotondità del risultato. In settimana è prevista la sfida di ritorno in Germania contro le vice campionesse d’Europa dello scorso anno ma visto il risultato dell’andata si tratterà più che altro di un allenamento per le tedesche e di un impegno da onorare per la Fiorentina le cui speranze sono praticamente zero. Un fattore che, abbiamo detto più volte, è dipeso da un mercato non proprio perfetto. La società ha costruito una squadra molto buona in chiave Serie A Femminile ma ha chiaramente sottovalutato il livello delle concorrenti europee. O forse pensava che non si sarebbe arrivati a scontrarsi sin da subito contro le corazzate. Quello che è stato, e ora per la Viola si apre una stagione nuova che dovrà cercare di vederla protagonista sia in campionato sia in Coppa Italia Femminile.

E dunque la sfida successiva ha già un fascino particolare. Dopo aver sommerso di goal le blucerchiate, la Fiorentina è attesa dal confronto a Vinovo contro la rivale storica Juventus. Gigliate e bianconere condividono al momento la testa della classifica dopo aver messo a verbale nove punti nelle tre gare d’esordio della Serie A Femminile. La squadra torinese inoltre è riuscita a tenere aperto il discorso europeo vincendo la sfida d’andata dei Play off contro il Paris Saint Germain per 3-1. È molto probabile che, come nel caso della sfida contro la Lazio, la Juventus schiererà diverse seconde linee lasciando a riposo le titolarissime. Una chance che la Fiorentina deve sfruttare per provare a rimanere in testa alla classifica per qualche altra settimana.

Alla seconda giornata di campionato invece arriva il primo k.o. per la Primavera Femminile che a Milano perde 5-2 contro le campionesse d’Italia in carica. Una gara sicuramente ben giocata dalle ragazze under 19 gigliate che però non riescono a portare a casa punti cedendo allo strapotere del diavolo nel corso della ripresa. Mailia e Ieva rendono meno amara una sconfitta che comunque certifica come la primavera viola ancora non sia ai massimi livelli. Resta però la certezza che, dopo gli ingaggi effettuati nel corso dell’estate, le gigliate diranno sicuramente la loro in un campionato che per troppo tempo non le ha più viste protagoniste. Il bilancio però sarà fatto solo a fine stagione, in base a quello che sarà il posizionamento in classifica e a come la Fiorentina concluderà le sfide contro le top del torneo.