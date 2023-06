FEMMINILE: CON LA COPPA ITALIA CHIUSA LA STAGIONE. AZZURRE IN CHIARO SULLA RAI AL MONDIALE. A FIRENZE DIRIGENZA RICONFERMATA

Il focus del martedì sul calcio femminile a cura di Firenzeviola.it

Fonte: a cura di Stefano Berardo - Twitter: @IamBerry29

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Più volte nel corso dei nostri consueti appuntamenti settimanali abbiamo sottolineato quanto sarebbe stato ingiusto ed errato non trasmettere le partite della Nazionale Italiana al Mondiale d’Oceania sulla Rai. Nella giornata di ieri – dopo appelli e richieste provenienti da tutto il mondo calcistico, maschile e femminile, del passato e del presente - la Gazzetta dello Sport ha annunciato la chiusura dell’accordo tra Rai e Fifa per la messa in chiaro delle Azzurre. Una notizia che dimostra che c’è ancora gran voglia di calcio femminile. La questione era stata presa in mano direttamente dal Ministro dello sport Andrea Abodi il quale sembra aver ottenuto il risultato sperato. Dunque tra quarantotto giorni avverrà la gara d’esordio della rassegna e la Rai sarà presente. L’unico ostacolo che rimane è il fuso orario. Con le otto ore di differenza in avanti tra Sydney e Roma se le gare del Mondiale saranno disputate dalle 21.00 in poi, saranno visibili nel nostro Paese nel corso del pomeriggio e quindi in pieno orario lavorativo.

Tra l’altro, con l’avvicinarsi della competizione oceanica, ancora latitano le rose delle convocate che saranno presenti nella terra dei canguri. Fin qui solamente Portogallo, Olanda e Inghilterra hanno svelato la lista di coloro che giungeranno dall’altra parte del mondo. Si attendono gli altri elenchi con molte compagini nazionali alle prese con dissidi interni (vedi Spagna e Francia) che potrebbero quindi portare a svelare le convocazioni solo a pochi giorni dalla cerimonia d’apertura. Tra le rose mancanti c’è anche quella delle Azzurre che ancora non si sono nemmeno riunite a Coverciano. In Italia ieri si è chiusa la stagione femminile con la finale di Coppa Italia tra Roma e Juventus che ha visto le bianconere trionfanti nel recupero del secondo tempo grazie ad un colpo di testa di Bonansea. Un beffa colossale per le capitoline che vedono sfumare la possibilità di vincere la seconda coppa consecutiva ed eguagliare un record che fin qui appartiene solo a Juventus e Fiorentina. In casa Roma però si vogliono fare le cose in grande. Ed ecco quindi l’annuncio nella giornata di oggi dell’approdo a Trigoria della giapponese Saki Kumagai una delle centrocampiste più forti del panorama calcistico mondiale. La nipponica arriva dal Bayern Monaco dopo aver vissuto molti anni tra Francoforte e Olimpique Lione. Il suo palmarès recita sette scudetti con la maglia del club transalpino e quattro vittorie della Uefa Women’s Champions League. Un colpo che rinvigorisce le giallorosse subito dopo il KO dell’Arechi di Salerno e alza notevolmente il livello del calcio italiano nostrano. Kumagai – 32 anni – ha firmato un contratto biennale fino al 2025.

E mentre il mercato inizia a farsi strada tra le news più lette quotidianamente, a Firenze si cerca ancora di capire chi sarà a gestire le operazioni in casa viola. Nonostante i risultati non particolarmente esaltanti, la presidenza Commisso sembra aver deciso di riconfermare il duo dirigenziale composto da Mazzoncini (ds) e Caselli (capo scouting) anche per la prossima stagione. Questo nonostante qualcuno avesse palesato l’addio di almeno uno dei due. La Fiorentina è in ritardo; De La Fuente lavora come nuovo allenatore gigliato ma ancora non è stato ufficializzato. Finché l’argentino non sarà annunciato il mercato a Firenze è fermo ai rinnovi di Schroffenegger e Tortelli. La scorsa settimana vi abbiamo parlato delle giovani viola sparse tra Italia ed Europa pronte a giocarsi la permanenza nel capoluogo toscano. Ma c’è anche chi ha già salutato la maglia gigliata e non solo. Francesca Vitale ha annunciato nel corso della passata settimana di essersi ritirata dal calcio giocato. All’ex Milan potrebbe far seguito la francese Laura Agard così come la centrocampista Alice Parisi. Giocatrici ormai ultra trentenni incapaci di gestire i ritmi forsennati di una Serie A Femminile che, come il colpo Kumagai insegna, sta crescendo a vista d’occhio. Dunque la società viola dovrà operare parecchio sul mercato estivo per rimpiazzare le partenti. Servirà quasi sicuramente un difensore di alto livello così come un’altra centrocampista top e un paio di esterni che riforniscano l’attacco gigliato che sarà guidato da Hammarlund (e per la quale dovrebbe essere acquistata una vice) e un terzino top che renda meno amara la perdita di Cafferata a zero (aspettando quello che sarà il destino di Martina Zanoli). La Fiorentina farà inoltre un’offerta per acquistare Zamanian dalla Juventus e tenterà in tutti i modi di riscattare i cartellini di Longo e Severini. Come diceva Galileo: “eppure si muove”, ma a vederla dall’esterno sembra più che la Fiorentina sia ferma e in attesa.