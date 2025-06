Fazzini porta ad... Asllani: lo stesso agente potrebbe favorire l'affare

È stato quello legato al centrocampo uno dei temi più dibattuti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it: proprio la trattativa per Fazzini dovrebbe aver aiutato i dirigenti di Commisso per provare l'affondo su Kristjan Asllani. La Fiorentina è in cerca di un regista, l'albanese non gode di molto spazio all'Inter e il suo agente è lo stesso del talento dell'Empoli preso ieri, in una chiacchierata in cui le parti hanno potuto ragionare anche dello stesso Asllani, gradito ai viola da molto tempo.