FATTO L'ATTACCO (E LA DIFESA) ORA C'È DA FARE IL CENTROCAMPO

Fonte: a cura di Jacopo Mannina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella che è una citazione di Massimo D’Azeglio, che si riferiva ai destini dell’Italia in pieno Risorgimento, si sposa perfettamente alla situazione del calciomercato della Fiorentina. I primi due colpi sono arrivati, uno per reparto: Moise Kean è già operativo al Viola Park, con la presentazione ufficiale avvenuta ieri, e Nicolas Valentini è certo del matrimonio con la squadra gigliata, resta solo da definire se si unirà alla causa di Raffaele Palladino prima dell’inizio del campionato o a gennaio. Acquistata la punta e messo a segno il secondo colpo con un centrale difensivo, Daniele Pradè adesso dovrà concentrarsi sul reparto della mediana. Ma quali sono i nomi in ballo?

I vecchi nomi - Dare un nuovo volto al centrocampo è sempre stata la priorità, fin da quando cinque giocatori, tra svincoli e fine dei prestiti, hanno abbandonato la squadra. Non a caso, i primi nomi che sono circolati ancor prima che il mercato aprisse ufficialmente il primo luglio erano proprio quelli di centrocampisti, due in particolare: Marco Brescianini e Aster Vranckx. Per quanto riguarda il primo, sembra definitivamente sfumata l’opportunità di vederlo in maglia viola, complice ancora una volta la spietata concorrenza dell’Atalanta, che dopo Zaniolo sta per soffiare alla Fiorentina anche l’ex Frosinone. Per il belga, nonostante il suo contratto scada tra un anno, il Wolfsburg rimane fermo sulla richiesta di almeno 12 milioni, cifra che Pradè vorrebbe abbassare il più possibile, ma la trattativa è calda.

Le sorprese - Chi invece potrebbe bruciare le tappe e vestire i colori viola è Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Il centrocampista, che può giocare bene anche più avanzato sulla trequarti, si avvicina a grandi passi verso Firenze e l’intesa coi neroverdi sembra essere più vicina, con una cifra che si aggirerebbe, bonus compresi, al di sotto dei 10 milioni di euro. Oltre alla tecnica del norvegese, Pradè ha intenzione di aggiungere anche muscoli e corsa, e il nome di Johnny Cardoso del Real Betis potrebbe rappresentare un profilo interessante. Il giocatore italo-americano è uno dei nuovi nomi sondati dalla Fiorentina, anche se il prezzo del suo cartellino ammonta a 20 milioni di euro, cifra non impossibile ma difficile da raggiungere. In ogni caso, la nuova Fiorentina di Palladino sta sempre più prendendo forma, con i prossimi colpi che interesseranno finalmente anche il reparto di centrocampo.