FASCETTI A FV, Prandelli non si sentiva di far la guerra

L'ex tecnico, tra le altre della Fiorentina, Eugenio Fascetti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it per commentare le dimissioni rassegnate da Cesare Prandelli: "Ultimamente l'avevo visto triste - afferma - dunque mi aspettavo che accadesse qualcosa. Penso che a questo punto abbia fatto bene".

Mister, crede che sotto ci sia qualcosa di più? "Certo, per me c'è altro. Si sarà accorto che non aveva più la squadra in mano e ha preferito farsi da parte".

Quindi che il calcio sia cambiato fa poco testo? "Il calcio cambia, non cambia... Ci vuole la voglia in certe situazioni. Forse non se la sentiva più di fare la guerra, perché di questo si tratta. E la salute viene prima di tutto, per carità".