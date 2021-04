FASCE, Malcuit, Barreca e Maxi dove sono? I numeri

La stagione travagliata della Fiorentina passa anche e soprattutto dalle fasce: se le squadre che come i viola si schierano con un esterno a tutto campo la stanno facendo da padrone in questo campionato (delle prime 7 solo Milan e Napoli giocano stabilmente con la difesa a 4), è anche vero che le compagini prese in considerazione hanno una batteria di esterni di tutt’altro spessore rispetto a quella di mister Iachini. Sia il tecnico ascolano che Prandelli hanno infatti fatto fatica a scegliere i propri cursori di fascia, adattando spesso (come fatto con Igor in occasione della gara con la Juve o con Caceres nelle precedenti uscite) centrali di difesa al ruolo di esterni, penalizzando così lo sviluppo del gioco. Al netto dei periodi di forma, i titolari delle due corsie sembrano essere Biraghi e Venuti, anche perché, dando uno sguardo alla panchina, le alternative sono magre: Antonio Barreca, Maxi Olivera e Kevin Malcuit infatti non sono mai sembrati un ripiego affidabile né per Prandelli né per Iachini.

Malcuit, arrivato in prestito a gennaio, è stato impiegato per soli 207 minuti; in generale lo sviluppo della carriera dell’esterno francese sembra essersi arenato nel momento della rottura del legamento crociato del ginocchio, avvenuta nell’ottobre 2019; da quel momento, in un anno e mezzo, solo 13 partite giocate tra Napoli e Fiorentina, appena 6 da titolare (2 coi viola). Se parliamo di minutaggio, è ancora più striminzito quello di Barreca: il mancino classe ’95 era arrivato in estate a Firenze per essere una valida alternativa a Biraghi; premesse non rispettate visto che l’ex-Genoa ha giocato in tutta la stagione solo 87 minuti (8 da inizio 2021) e non si vede in campo da più di due mesi. Rientrato dal prestito al Juarez, Maxi Olivera sembrava invece solo di passaggio a Firenze e, nonostante le dichiarazioni di rito, l’uruguayano è stato da subito ai margini della rosa, con solo un gettone di presenza nei minuti di recupero della partita col Benevento.

Qualsiasi allenatore che adotta la difesa a 3 è consapevole di come le fortune della sua squadra passino dalla prova degli esterni titolari e, visto il dispendio di energia del ruolo, anche dall'approccio delle riserve: su questo aspetto l'handicap della Fiorentina, che dai tre esterni ha potuto racimolare poco più che 300 minuti in stagione, pare evidente. Barreca, Malcuit e Maxi Oilvera sembrano lontanissimi dalle prestazioni dei pari-ruolo delle altre squadre e le occasioni iniziano a scarseggiare; solo 5 partite, poco meno di un mese, per convincere Iachini a puntare su di loro e scongiurare una separazione a fine stagione che, ad oggi, pare scontata.