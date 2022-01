FANTINI A FV, Mi aspettavo addio Vlahovic perché...

L’ex centravanti viola, Enrico Fantini, ha parlato ieri a FirenzeViola.it dell’addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina: “Dopo l’acquisto di Piatek magari ci ho fatto un mezzo pensiero, immaginavo già che fosse un’alternativa proprio a Vlahovic. Non pensavo mai che Piatek avrebbe fatto la panchina al serbo, per cui ho supposto il tutto, da fuori. So che Commisso ha provato a fare tanto per convincere il giocatore a rimanere. Probabilmente la parola “Juventus” attira di più della parola “Fiorentina”. Può essere una scelta di Vlahovic per provare a giocarsi qualcosa di importante”.

