FACOL CUP, Tre le partite giocate questa settimana

Si è conclusa un'altra settimana della FacolCup, torneo di calcio a 11 che vede sfidarsi le squadre delle Facoltà dell'Università di Firenze di cui Radio Firenzeviola è media partner. Questo il riepilogo e la sintesi delle tre partite disputate:

Scienze Motorie- Architettura 4-0

Ritorno al successo, per la formazione di Scienze Motorie per 4-0 contro Architettura che, grazie alle reti di Bak Said e Bargagli ed alla doppietta di Del Pela, rifila un netto poker ad Architettura che, nonostante il mismatch tecnico-tattico, si è comunque battuta fino all'ultimo con grinta ed onore sia pur senza riuscire mai a sfruttare svariate incursioni insidiose tra le maglie della difesa avversaria.

Ingegneria Gestionale-Professioni Sanitarie 3-0

Ingegneria Gestionale la spunta con la doppietta di Baldini e la rete di Masi che sanciscono il passaggio del turno per la compagine in maglia bianca al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo pallone. Una partita maschia che ha visto diversi ammoniti e che rischia mettere la parola fine al passaggio alle semifinali per il girone A.

Giurisprudenza- Economia 0-3

Il derby di Novoli lo vince la squadra in maglia azzurra che dimostra tutta la tecnica della sua rosa nonostante il risultato sia più ampio dei valori dimostrati in campo e che hanno visto due squadre lottare alla pari per 60’ prima di un crollo fisico dei giuristi che ha aperto la strada alla doppietta di Renzi e alla rete di Somigli.