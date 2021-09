FACCHETTI JR A FV, Progetto di Italiano è ambizioso

Gianfelice Facchetti, attore teatrale con all’attivo alcune pubblicazioni sul calcio e figlio dell'ex bandiera dell'Inter Giacinto, si è così espresso ieri a FirenzeViola.it sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: "Italiano è un tecnico preparatissimo: ho avuto la fortuna di seguire quasi tutte le partite dello Spezia l’anno scorso e vedo in questa Viola l’alchimia che si era già creata in quella squadra. Ovvero un gruppo che segue il suo tecnico in modo ossessivo, plasmato a sua immagine e somiglianza. Il progetto di Italiano è ambizioso e i suoi giocatori lo hanno già sposato: mi auguro di rivedere presto al Fiorentina in alto”.