FABBRI, Un talismano... a metà per i viola: i numeri

Sarà il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna il direttore di gara della sfida in programma domani sera tra Fiorentina ed Inter. Per il fischietto romagnolo si tratterà della dodicesima direzione con i viola in campo e per il momento, negli undici precedenti, il bilancio parla di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per i toscani. Migliore lo score con l’Inter: su cinque incroci, i nerazzurri hanno vinto 4 volte e perso in una sola circostanza (non pareggiando mai). L’ultima volta in cui la Fiorentina, con Fabbri direttore di gara, ha vinto una partita era il 7 aprile 2018 quando la Viola di Pioli si impose all’Olimpico contro la Roma per 2-0 grazie ad una doppietta di Simeone. Da quel momento, nelle successive sei partite, 4 ko e 2 pari. La speranza è quella di invertire subito il trend…