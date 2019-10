EYSSERIC, Dal 1' dopo un anno. Procura un rosso

È stata una partita piuttosto incolore, quella giocata da Valentin Eysseric nel pomeriggio a Vinovo. Partito titolare contro il Torino Primavera, il francese ha avuto finalmente l'occasione di tornare in campo dal 1' (l'ultima volta fu il 27 ottobre scorso in Serie A durante Torino-Fiorentina 1-1-), pur giocando contro i giovani non professionisti. Match senza particolari squilli del francese, che si fa notare solo per un'espulsione procurata al 59' quando è stato steso da Onisa che si è preso il secondo giallo. Per il resto, settantotto minuti sotto tono.