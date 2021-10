EX DS SPEZIA A FV, Ricky trascini la squadra: lui...

L'ex ds dello Spezia Mauro Meluso ha commentato ai microfoni di Firenzeviola.it la splendida prestazione offerta domenica da Riccardo Saponara contro il Cagliari. Ecco le sue parole in merito: "Ho sempre creduto in Saponara e non con le parole ma l'ho dimostrato con i fatti avendolo portato con me in due squadre diverse. Per questo è evidente che io abbia grande considerazione di lui sia perché è una persona per bene ed un ragazzo educato ma soprattutto perché ha qualità tecniche ottime. Ho sempre pensato che fosse un giocatore sprecato per le squadre medio piccole, ha sempre avuto un talento riconosciuto ma poco messo in mostra. Ora è maturato ed è un uomo, deve trascinare lui la squadra. Tutto questo è merito di Italiano che ha creduto in lui e lo ha fatto giocare ma anche di Ricky che si è fatto trovare pronto".

