EX DS SION A FV, Cabral può fare il percorso di DV9

L’ex ds del Sion Marco Degennaro, oggi dg dello Yverdon che milita nella serie cadetta del campionato svizzero (Challenge League), ha parlato ieri a FirenzeViola.it di Arthur Cabral che sostituirà Vlahovic in viola: “Secondo me parliamo di un’eredità che se fosse stata raccolta due anni fa non sarebbe poi stato uno scandalo, mentre ora va ovviamente relazionata a quello che Vlahovic ha fatto nell’ultimo anno. Questo per dire che, per me, Cabral può fare tranquillamente il percorso di Vlahovic e non farlo rimpiangere”.

